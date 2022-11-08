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Лента новостей / В регионе

В Курске состоятся командно-штабные учения по гражданской обороне

В регионе 9 ноября состоятся командно-штабные учения по гражданской обороне.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Учения пройдут на территории всех муниципальных образований Курской области. В ходе мероприятий будут отработаны практические действия по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В рамках учений проведут проверку систем оповещения населения Курской области с 10:40 до 10:43, информация также будет доведена посредством общедоступных теле- и радиоканалов с текстовым сообщением «Техническая проверка».

Представители комитета региональной безопасности просят жителей области во время проведения тренировки и запуска электрической сирены сохранять спокойствие.
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