В Курске состоятся командно-штабные учения по гражданской обороне

В регионе 9 ноября состоятся командно-штабные учения по гражданской обороне.

Учения пройдут на территории всех муниципальных образований Курской области. В ходе мероприятий будут отработаны практические действия по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.В рамках учений проведут проверку систем оповещения населения Курской области с 10:40 до 10:43, информация также будет доведена посредством общедоступных теле- и радиоканалов с текстовым сообщением «Техническая проверка».Представители комитета региональной безопасности просят жителей области во время проведения тренировки и запуска электрической сирены сохранять спокойствие.