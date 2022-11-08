В Курске состоятся командно-штабные учения по гражданской обороне
В регионе 9 ноября состоятся командно-штабные учения по гражданской обороне.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
В рамках учений проведут проверку систем оповещения населения Курской области с 10:40 до 10:43, информация также будет доведена посредством общедоступных теле- и радиоканалов с текстовым сообщением «Техническая проверка».
Представители комитета региональной безопасности просят жителей области во время проведения тренировки и запуска электрической сирены сохранять спокойствие.