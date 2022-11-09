В Курске открылось рабочее движение

Вчера в Северном микрорайоне города Курска открылось рабочее движение по «перемычке» — дороге связавшей проспект Дериглазова и трассу М-2 «Крым».

Выполнены все объемные земляные работы. Чтобы вывести грунт понадобилось более 25 тысяч рейсов грузовых машин. Для обеспечения безопасности работ также был перенесён газопровод.Открытие этого участка поможет существенно снизить нагрузку на единственную дорогу, связывающую быстро растущий Северный микрорайон и остальную часть города Курска.Теперь ведутся подготовительные работы для строительства многоуровневой развязки в районе проспекта Победы. В следующем году планируется приступить к еë строительству.Об этом сообщает в своем телеграмм канале губернатор Курской области Роман Старовойт.