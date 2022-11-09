В Курске открылось рабочее движение
Вчера в Северном микрорайоне города Курска открылось рабочее движение по «перемычке» — дороге связавшей проспект Дериглазова и трассу М-2 «Крым».
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской обл.
Открытие этого участка поможет существенно снизить нагрузку на единственную дорогу, связывающую быстро растущий Северный микрорайон и остальную часть города Курска.
Теперь ведутся подготовительные работы для строительства многоуровневой развязки в районе проспекта Победы. В следующем году планируется приступить к еë строительству.
Об этом сообщает в своем телеграмм канале губернатор Курской области Роман Старовойт.