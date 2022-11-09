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Учащиеся Курского социального профессионально-реабилитационного центра начали шить вещи для участников СВО

С прошлой недели учащиеся Курского социального профессионально-реабилитационного центра для лиц с ограниченными возможностями здоровья начали шить вещи для участников СВО.

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Студенты 1-го и 2-го курса на учебной практике стали изготавливать нательное белье для военнослужащих. За неделю шлили около 30 комплектов. Материал приобрели за счет благотворительных средств.

«Для наших подопечных важна мотивация. Если есть интерес, то и детали получаются ровные. Сейчас ученики понимают, что их работа очень нужна. Они вкладывают всю душу и стараются», - рассказала директор Курского социального профессионально-реабилитационного центра Алена Гончарова.

В планах еще заняться пошивом для военнослужащих теплых балаклав из флиса.
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