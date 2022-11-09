Учащиеся Курского социального профессионально-реабилитационного центра начали шить вещи для участников СВО

С прошлой недели учащиеся Курского социального профессионально-реабилитационного центра для лиц с ограниченными возможностями здоровья начали шить вещи для участников СВО.

Студенты 1-го и 2-го курса на учебной практике стали изготавливать нательное белье для военнослужащих. За неделю шлили около 30 комплектов. Материал приобрели за счет благотворительных средств.«Для наших подопечных важна мотивация. Если есть интерес, то и детали получаются ровные. Сейчас ученики понимают, что их работа очень нужна. Они вкладывают всю душу и стараются», - рассказала директор Курского социального профессионально-реабилитационного центра Алена Гончарова.В планах еще заняться пошивом для военнослужащих теплых балаклав из флиса.