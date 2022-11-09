Автономные пожарные извещатели куряне могут установить бесплатно

Комитет социальной защиты населения города напоминает о мерах соцподдержки по приобретению и установке автономных пожарных извещателей для отдельных категорий граждан.

Такая помощь осуществляется однократно и безвозмездно в виде приобретения и установки двух автономных пожарных извещателей в одном жилом помещении, являющимся местом постоянного проживания.Право на получение данной меры социальной поддержки имеют следующие категории граждан:— многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет;— одиноко проживающие престарелые граждане, достигшие возраста 65 лет (для мужчин) и 60 лет (для женщин), не имеющие родственников или проживающие отдельно от своих родственников.Для получения вышеназванной меры соцподдержки необходимо обратиться в комитет социальной защиты населения города Курска (ул. Пигорева 2/17), телефон: 8 (4712) 32-54-79.