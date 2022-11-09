Курских студентов приглашают на увлекательное мероприятие "ФинСтуд46"
Всех студентов 18 ноября в 10:00 приглашают в областной Дворец молодёжи, где состоится «ФинСтуд46».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
• решение финансовых заданий;
• выступление эксперта по автоматизации бизнеса Михаила Алистера;
• вкусный кофе-брейк;
• конкурсы и концерт;
•харизматичный и веселый ведущий Паша Глушков
• призы и подарки от комитета финансов Курской области и партнеров мероприятия.
Отправляйте заявку на участие: https://forms.gle/gZxujDmYo6uJfmft8