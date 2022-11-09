Курских студентов приглашают на увлекательное мероприятие "ФинСтуд46"

Всех студентов 18 ноября в 10:00 приглашают в областной Дворец молодёжи, где состоится «ФинСтуд46».

Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.