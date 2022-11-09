  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области запустили навигатор мер поддержки для бизнеса

На Портале «Навигатор мер поддержки»  собраны федеральные и областные меры поддержки по направлениям:
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

Читайте также

• IT-сфера;
• АПК;
• гостиницы и предприятия общепита;
• деятельность административная и туристическая;
• здравоохранение;
• конференции, выставки и мероприятия/СМИ;
• культура, спорт, организация досуга и развлечений;
• недвижимость;
• образование;
• промышленность;
• профессиональная, научная и техническая;
• социальное предпринимательство;
• торговля;
• транспорт.

Портал создан для информирования жителей о доступных субсидиях, льготах и грантах, а также нефинансовых мерах поддержки в регионе.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На мостах и путепроводах обновят участки трамвайных путей

На всей территории России пройдет ежегодный «Экодиктант»

Курских студентов приглашают на увлекательное мероприятие "ФинСтуд46"

Росреестр запустил горячую линию для семей мобилизованных

Автономные пожарные извещатели куряне могут установить бесплатно

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске