В Курской области запустили навигатор мер поддержки для бизнеса
На Портале «Навигатор мер поддержки» собраны федеральные и областные меры поддержки по направлениям:
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
• АПК;
• гостиницы и предприятия общепита;
• деятельность административная и туристическая;
• здравоохранение;
• конференции, выставки и мероприятия/СМИ;
• культура, спорт, организация досуга и развлечений;
• недвижимость;
• образование;
• промышленность;
• профессиональная, научная и техническая;
• социальное предпринимательство;
• торговля;
• транспорт.
Портал создан для информирования жителей о доступных субсидиях, льготах и грантах, а также нефинансовых мерах поддержки в регионе.