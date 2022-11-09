В Курской области запустили навигатор мер поддержки для бизнеса

На Портале «Навигатор мер поддержки» собраны федеральные и областные меры поддержки по направлениям:

• IT-сфера;• АПК;• гостиницы и предприятия общепита;• деятельность административная и туристическая;• здравоохранение;• конференции, выставки и мероприятия/СМИ;• культура, спорт, организация досуга и развлечений;• недвижимость;• образование;• промышленность;• профессиональная, научная и техническая;• социальное предпринимательство;• торговля;• транспорт.Портал создан для информирования жителей о доступных субсидиях, льготах и грантах, а также нефинансовых мерах поддержки в регионе.