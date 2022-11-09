На всей территории России пройдет ежегодный «Экодиктант»

С 11 по 27 ноября на всей территории России в очном и онлайн-формате состоится ежегодный «Экодиктант».

Как рассказали в комитете образования Курска, 27 школьников, обучающихся в экоклассе, примут участие в диктанте.В прошлом году к акции присоединились более 3,4 миллиона человек из 85 регионов России и соотечественники из 105 зарубежных стран более чем на четырех тысячах площадок.«Экодиктант» охватывает широкий спектр тем: Арктика, охрана озера Байкал, климат, лес, устойчивое развитие, отходы, зелёные финансы, заповедные территории, вода, флора и фауна, воздух, энергетика, пожарная безопасность на природе и другие. В этом году портал экодиктант.рус пополнится разделом «ЭкоКарьера», из которого можно узнать, как начать заботиться о природе профессионально.Присоединиться к акции можно на официальном сайте экодиктант.рус