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Лента новостей / В России

На всей территории России пройдет ежегодный «Экодиктант»

С 11 по 27 ноября на всей территории России в очном и онлайн-формате состоится ежегодный «Экодиктант».
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Как рассказали в комитете образования Курска, 27 школьников, обучающихся в экоклассе, примут участие в диктанте.
В прошлом году к акции присоединились более 3,4 миллиона человек из 85 регионов России и соотечественники из 105 зарубежных стран более чем на четырех тысячах площадок.

«Экодиктант» охватывает широкий спектр тем: Арктика, охрана озера Байкал, климат, лес, устойчивое развитие, отходы, зелёные финансы, заповедные территории, вода, флора и фауна, воздух, энергетика, пожарная безопасность на природе и другие. В этом году портал экодиктант.рус пополнится разделом «ЭкоКарьера», из которого можно узнать, как начать заботиться о природе профессионально.

Присоединиться к акции можно на официальном сайте экодиктант.рус
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