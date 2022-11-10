Губернатор Курской области Роман Старовойт провел рабочую поездку в Железногорском районе.

Он проверил состояние и ход ремонтных работ на ключевых социальных объектах.Завершен первый этап строительства дороги, соединяющей д. Жилино и дорогу регионального значения. Это первый участок дороги, который обеспечит транспортную доступность к крупному животноводческому комплексу.Ведется капитальный ремонт Железногорской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.