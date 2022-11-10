Роман Старовойт провел рабочую поездку в Железногорском районе
Губернатор Курской области Роман Старовойт провел рабочую поездку в Железногорском районе.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Завершен первый этап строительства дороги, соединяющей д. Жилино и дорогу регионального значения. Это первый участок дороги, который обеспечит транспортную доступность к крупному животноводческому комплексу.
Ведется капитальный ремонт Железногорской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.