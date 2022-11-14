  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Для школьников впервые проведут всероссийский военно-патриотический диктант

15 ноября, в День призывника, для школьников впервые проведут всероссийский военно-патриотический диктант, об этом рассказали в комитете образования Курска.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

Читайте также

Все регионы России примут участие в диктанте, включая Донбасс. Диктант пройдет в очном и онлайн-форматах. Написать его смогут школьники от 14 лет.

Участникам предстоит ответить на 60 вопросов по истории России — о военных событиях, вооружении, полководцах, а также об их отражении в искусстве и литературе. Кроме того, будут вопросы о государственных символах, памятниках, традициях и достижениях народов России, а также задания по обществознанию, праву и социологии.

В Курске мероприятие пройдет в студии общества «Знание» (г. Курск, ул. Луначарского, 8). Регистрация участников — в 9.30. Также можно написать диктант онлайн до 30 ноября.
+0 -1

Новая музыка

Лента новостей

Ограничение движения

Завершилось онлайн-голосование за выбор малочисленных населённых пунктов для подключения к мобильной 4G связи

На 21 улице Курска теперь есть освещение

ООО «Экотекс-К» выплатит 13,9 миллионов рублей

Второй за сегодняшний день обстрел ВСУ

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске