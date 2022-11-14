15 ноября, в День призывника, для школьников впервые проведут всероссийский военно-патриотический диктант, об этом рассказали в комитете образования Курска.

Все регионы России примут участие в диктанте, включая Донбасс. Диктант пройдет в очном и онлайн-форматах. Написать его смогут школьники от 14 лет.Участникам предстоит ответить на 60 вопросов по истории России — о военных событиях, вооружении, полководцах, а также об их отражении в искусстве и литературе. Кроме того, будут вопросы о государственных символах, памятниках, традициях и достижениях народов России, а также задания по обществознанию, праву и социологии.В Курске мероприятие пройдет в студии общества «Знание» (г. Курск, ул. Луначарского, 8). Регистрация участников — в 9.30. Также можно написать диктант онлайн до 30 ноября.