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В Курске задержали мошенников, которые обманывали службы доставки еды

Курские полицейские вычислили двух мошенников, которые обманывали компании по доставке еды.
Фото с Официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

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Как пишет Телекомпания « ТАКТ»:  мужчина и женщина, живущие в областном центре, делали заказ на крупную сумму, потом искали чеки или скриншоты из банковского приложения с подтверждением оплаты. После показывали эту картинку курьеру-доставщику, убеждая, что деньги уже перевели.

Чтобы фигурантов не нашли, они делали заказ от чужих домов, а еду забирали прямо на улице.
К счастью, несколько раз пара попадала в объективы камер видеонаблюдения, что позволило получить данные о их внешности.

Полицейские смогли вычислить их настоящий адрес, а после произвести задержание.
По фактам их преступной деятельности курян возбуждены уголовные дела. Мошенникам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.
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