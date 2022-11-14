  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Управления Федеральной налоговой службы с 2023 года введет единый налоговый счет

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел встречу с руководителем Управления Федеральной налоговой службы России по Курской области.

Читайте также

Стороны обсудили введение единого налогового счета.

Изменения в законодательстве вступят в силу с 1 января 2023 года. С этого времени организации и индивидуальные предприниматели смогут вносить на свой единый налоговый счет средства, которые потом служба автоматически распределит в соответствии с имеющимися у плательщика обязанностями. В первую очередь платеж направят на погашение недоимки по хронологии ее возникновения, далее - на налоги с текущим сроком уплаты, а потом - на пени, проценты, штрафы в зависимости от того, что есть в каждом конкретном случае. Это снизит число налоговых платежей, так как все можно будет оплатить одной операцией. Также устанавливается единый срок уплаты для всех налогов не позднее 28-го числа каждого месяца. Для оплаты будут необходимы только ИНН и сумма платежа.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Ограничение движения

Завершилось онлайн-голосование за выбор малочисленных населённых пунктов для подключения к мобильной 4G связи

На 21 улице Курска теперь есть освещение

ООО «Экотекс-К» выплатит 13,9 миллионов рублей

Второй за сегодняшний день обстрел ВСУ

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске