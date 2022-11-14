Управления Федеральной налоговой службы с 2023 года введет единый налоговый счет

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел встречу с руководителем Управления Федеральной налоговой службы России по Курской области.

Стороны обсудили введение единого налогового счета.Изменения в законодательстве вступят в силу с 1 января 2023 года. С этого времени организации и индивидуальные предприниматели смогут вносить на свой единый налоговый счет средства, которые потом служба автоматически распределит в соответствии с имеющимися у плательщика обязанностями. В первую очередь платеж направят на погашение недоимки по хронологии ее возникновения, далее - на налоги с текущим сроком уплаты, а потом - на пени, проценты, штрафы в зависимости от того, что есть в каждом конкретном случае. Это снизит число налоговых платежей, так как все можно будет оплатить одной операцией. Также устанавливается единый срок уплаты для всех налогов не позднее 28-го числа каждого месяца. Для оплаты будут необходимы только ИНН и сумма платежа.