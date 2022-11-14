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ООО «Экотекс-К» выплатит 13,9 миллионов рублей

Арбитражный суд Курской области удовлетворил исковые требования Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Экотекс-К» о взыскании платы за вред, причиненный окружающей среде в результате превышения нормативов допустимых выбросов, в размере 13,9 млн рублей.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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Как отметили в ведомстве, превышения носили систематический характер. Они были установлены инспекторами управления в рамках внеплановой выездной проверки.

Также организация привлечена к административной ответственности за нарушение правил охраны атмосферного воздуха, штраф в размере 100 тыс. рублей.
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