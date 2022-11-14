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Лента новостей / В регионе

Завершилось онлайн-голосование за выбор малочисленных населённых пунктов для подключения к мобильной 4G связи

На портале госуслуг завершилось онлайн-голосование за выбор малочисленных населённых пунктов, которые подключат к мобильной 4G связи в 2023 году.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Всего в регионе проголосовали 7 926 курян. В лидерах:

• д. Елизаветовка Глушковского района – 535 голосов;
• с. Афанасьевка Солнцевского района – 344;
• с. Комаровка Кореневского района – 299;
• п. Вишневка Щигровского района – 263;
• д. Нижние Халчи Фатежского района – 221;
• с. Коровяковка Глушковского района – 201 голос.

До 26 ноября проголосовать можно и по почте, направив письмо в Минцифры.
В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет.

Голосовать могут не только жители населённых пунктов, но и их родственники, друзья и близкие, зарегистрированные в Курской области.
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