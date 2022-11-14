Завершилось онлайн-голосование за выбор малочисленных населённых пунктов для подключения к мобильной 4G связи
На портале госуслуг завершилось онлайн-голосование за выбор малочисленных населённых пунктов, которые подключат к мобильной 4G связи в 2023 году.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
• д. Елизаветовка Глушковского района – 535 голосов;
• с. Афанасьевка Солнцевского района – 344;
• с. Комаровка Кореневского района – 299;
• п. Вишневка Щигровского района – 263;
• д. Нижние Халчи Фатежского района – 221;
• с. Коровяковка Глушковского района – 201 голос.
До 26 ноября проголосовать можно и по почте, направив письмо в Минцифры.
В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет.
Голосовать могут не только жители населённых пунктов, но и их родственники, друзья и близкие, зарегистрированные в Курской области.