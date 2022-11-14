Завершилось онлайн-голосование за выбор малочисленных населённых пунктов для подключения к мобильной 4G связи

На портале госуслуг завершилось онлайн-голосование за выбор малочисленных населённых пунктов, которые подключат к мобильной 4G связи в 2023 году.

Всего в регионе проголосовали 7 926 курян. В лидерах:• д. Елизаветовка Глушковского района – 535 голосов;• с. Афанасьевка Солнцевского района – 344;• с. Комаровка Кореневского района – 299;• п. Вишневка Щигровского района – 263;• д. Нижние Халчи Фатежского района – 221;• с. Коровяковка Глушковского района – 201 голос.До 26 ноября проголосовать можно и по почте, направив письмо в Минцифры.В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет.Голосовать могут не только жители населённых пунктов, но и их родственники, друзья и близкие, зарегистрированные в Курской области.