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Всех школьников Суджанского и Глушковского районов перевели на дистанционное

С сегодняшнего дня все школьники Суджанского и Глушковского районов учатся в дистанционном формате, это больше 4,5 тысячи учеников из 34 школ и 4 филиалов. 
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

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На дистант также перевели и 688 студентов двух учреждений среднего профессионального образования в Суджанском и Беловском районах. Это необходимо для безопасности детей и педагогов. 

Также дистанционно продолжают обучение школьники из населённых пунктов, которые находятся в 10-километровой зоне от границы в Беловском, Кореневском, Рыльском и Хомутовском районах. Это ещё 911 детей из 12 школ и 5 филиалов. Удалённо учатся и 169 студентов многопрофильного колледжа имени Даниила Гранина в Хомутовском районе.
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