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Лента новостей / В регионе

Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение водителями правил переезда через железнодорожные пути

На территории Курской области проходит месячник «Безопасность движения на железнодорожных переездах».
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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В целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах и снижения имеющихся рисков Госавтоинспекция Курской области совместно с работниками РЖД примет участие в обследованиях железнодорожных переездов. 

Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение водителями правил переезда через железнодорожные пути. 

Главная цель мероприятия — привлечение внимания общественности к решению вопроса повышения безопасности движения на железнодорожных переездах, а также предупреждение аварийности на них.
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