На территории Курской области проходит месячник «Безопасность движения на железнодорожных переездах».

В целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах и снижения имеющихся рисков Госавтоинспекция Курской области совместно с работниками РЖД примет участие в обследованиях железнодорожных переездов.Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение водителями правил переезда через железнодорожные пути.Главная цель мероприятия — привлечение внимания общественности к решению вопроса повышения безопасности движения на железнодорожных переездах, а также предупреждение аварийности на них.