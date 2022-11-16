Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение водителями правил переезда через железнодорожные пути
На территории Курской области проходит месячник «Безопасность движения на железнодорожных переездах».
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение водителями правил переезда через железнодорожные пути.
Главная цель мероприятия — привлечение внимания общественности к решению вопроса повышения безопасности движения на железнодорожных переездах, а также предупреждение аварийности на них.