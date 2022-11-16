Учреждения культуры рассказали о новогодних представлениях для детей

В концертном зале «Свиридовский» покажут музыкально-театрализованное представление «Новогодние игрушки в компьютерной ловушке».

А на сцене филармонии на улице Перекальского – сказку «Чудеса в Новогоднем лесу» для самых маленьких зрителей. Представления будут проходить с 24 по 30 декабря и с 2 по 6 января.Курский областной Дом народного творчества готовит выездную интерактивную программу «Новогодняя сказка». С 23 декабря по 6 января на сцене Дома народного творчества пройдёт представление «Новогоднее приключение кролика Фёдора».В Курском государственном театре кукол на основной сцене состоятся новогоднее театрализованное представление «Здравствуй, Новый год!» и спектакль «Снежный цветок». На малой сцене артисты покажут театрализованную игровую программу «Чудо новогоднее». Мероприятия пройдут с 24 декабря по 8 января.В Курском областном драматическом театре с 23 декабря по 8 января запланирован спектакль «Щелкунчик. Рождественский сон».Театр юного зрителя «Ровесник» готовит спектакль «Маленькая ведьма». Показы пройдут с 22 по 30 декабря и с 2 по 8 января. Фото Андрея Федотова.