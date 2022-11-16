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Учреждения культуры рассказали о новогодних представлениях для детей

В концертном зале «Свиридовский» покажут музыкально-театрализованное представление «Новогодние игрушки в компьютерной ловушке».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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