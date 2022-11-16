В садоводческих товариществах проводят профилактические рейды
С целью предупреждения пожаров в садоводческих товариществах сотрудники управления по делам ГО и ЧС и инспекторы ОНД и ПР по г. Курску проводят профилактические рейды.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
Нарушений дачниками правил использования открытого огня на садовых участках выявлено не было. Специалисты провели подворовой обход, разъяснили гражданам основные меры пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать на территории садоводческих товариществ и в индивидуальных жилых домах.
В период холодов необходимо контролировать правильность работы устройств (газового и электрооборудования, печей) и не оставлять их без присмотра. Всем гражданам вручили листовки на противопожарную тематику, напомнив номера телефонов и способы вызова пожарной охраны и других оперативных служб.