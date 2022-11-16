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Лента новостей / В регионе

В садоводческих товариществах проводят профилактические рейды

С целью предупреждения пожаров в садоводческих товариществах сотрудники управления по делам ГО и ЧС и инспекторы ОНД и ПР по г. Курску проводят профилактические рейды.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Нарушений дачниками правил использования открытого огня на садовых участках выявлено не было. Специалисты провели подворовой обход, разъяснили гражданам основные меры пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать на территории садоводческих товариществ и в индивидуальных жилых домах.

В период холодов необходимо контролировать правильность работы устройств (газового и электрооборудования, печей) и не оставлять их без присмотра. Всем гражданам вручили листовки на противопожарную тематику, напомнив номера телефонов и способы вызова пожарной охраны и других оперативных служб.
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