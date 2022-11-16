С 2023 года для малоимущих семей введут новое пособие для детей
Минтруд представил на общественное обсуждение правила назначения единого пособия на детей для семей с низкими доходами.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.
Универсальное пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия.
Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей, если выплата назначается на ребенка от 0 до 17 лет.
Для беременных женщин пособие будет рассчитываться исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составит 50, 75 или 100% этой величины. Сейчас будущие мамы получают только 50% прожиточного минимума.
Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие может быть назначено на каждого ребенка.