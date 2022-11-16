С 2023 года для малоимущих семей введут новое пособие для детей

Минтруд представил на общественное обсуждение правила назначения единого пособия на детей для семей с низкими доходами.

Ежемесячное пособие планируется ввести с 1 января 2023 года. Главное условие для получения выплаты: доход семьи должен быть ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, при этом родители должны быть трудоустроены либо иметь объективную причину отсутствия заработка. Также будет применяться комплексная оценка нуждаемости.Универсальное пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия.Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей, если выплата назначается на ребенка от 0 до 17 лет.Для беременных женщин пособие будет рассчитываться исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составит 50, 75 или 100% этой величины. Сейчас будущие мамы получают только 50% прожиточного минимума.Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие может быть назначено на каждого ребенка.