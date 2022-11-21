  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области построят четыре автоматизированных комплекса по переработке и утилизации мусора

Губернатор Курской области Роман Старовойт обсудил с   директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Читайте также

В регионе создается современная структура мусоропереработки. Первый  комплекс будет построен уже в 2024 году, Курская область будет обрабатывать 100% и утилизировать 30% отходов.

Также продолжается работа по внедрению раздельного сбора мусора. Уже сейчас приобретено и установлено 800 контейнеров, до конца года на территории региона появится более 2,4 тысячи новых контейнеров.

Отдельно обсудили проблему мусорных полигонов. Ведется рекультивация объекта в Железногорске, а в следующем году планируется реализовать проекты в Обояни, Льгове, Щиграх и Курчатове.

«Перед нами поставлены серьезные задачи по формированию устойчивой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и снижению объемов их захоронения. Сделано много, но мы, безусловно, будем и дальше работать над улучшением экологической ситуации в регионе», – сказалРоман Старовойт.
+1 -1

Новая музыка

Лента новостей

В Суджанском районе продлено дистанционное обучение

В Льгове отремонтировали детскую школу искусств

В Курск вернутся платные парковки

Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии изучали 10 образцов майонеза провансаль

В Курском онкоцентре День открытых дверей

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске