В Курской области построят четыре автоматизированных комплекса по переработке и утилизации мусора

Губернатор Курской области Роман Старовойт обсудил с директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

В регионе создается современная структура мусоропереработки. Первый комплекс будет построен уже в 2024 году, Курская область будет обрабатывать 100% и утилизировать 30% отходов.Также продолжается работа по внедрению раздельного сбора мусора. Уже сейчас приобретено и установлено 800 контейнеров, до конца года на территории региона появится более 2,4 тысячи новых контейнеров.Отдельно обсудили проблему мусорных полигонов. Ведется рекультивация объекта в Железногорске, а в следующем году планируется реализовать проекты в Обояни, Льгове, Щиграх и Курчатове.«Перед нами поставлены серьезные задачи по формированию устойчивой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и снижению объемов их захоронения. Сделано много, но мы, безусловно, будем и дальше работать над улучшением экологической ситуации в регионе», – сказалРоман Старовойт.