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Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» проводит акцию

Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» проводит акцию «В Новый год без долгов».
фото от филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация»

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Для клиентов - физических лиц: тем, кто оплатит задолженность за услуги теплоснабжения с 1 по 31 декабря, спишут пени за просрочку платежей.

«Мы автоматически спишем пени всем клиентам, оплатившим просроченную задолженность в декабре текущего года. Таким образом, после оплаты гражданину не нужно будет нас уведомлять о проведении платежа и направлять в наш адрес какие-либо заявления», - подчеркнул заместитель управляющего директора филиала по реализации тепловой энергии Павел Плетнев.

Клиенты, которые уже имеют судебное решение, в акции принять участие не смогут.
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