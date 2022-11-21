Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» проводит акцию «В Новый год без долгов».

Для клиентов - физических лиц: тем, кто оплатит задолженность за услуги теплоснабжения с 1 по 31 декабря, спишут пени за просрочку платежей.«Мы автоматически спишем пени всем клиентам, оплатившим просроченную задолженность в декабре текущего года. Таким образом, после оплаты гражданину не нужно будет нас уведомлять о проведении платежа и направлять в наш адрес какие-либо заявления», - подчеркнул заместитель управляющего директора филиала по реализации тепловой энергии Павел Плетнев.Клиенты, которые уже имеют судебное решение, в акции принять участие не смогут.