Курская область получила статус «Очень высокий уровень инвестиционной привлекательности»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» обновило традиционный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Если брать положение среди регионов ЦФО, то, кроме Москвы с рейтингом А-1, рейтинг А-2 наряду с Курской областью присвоен только Московской, Белгородской, Воронежской и Орловской областям. При этом позади остались такие традиционные лидеры экономических рейтингов, как Липецкая, Калужская и Ярославские области.
Эксперты отметили, что Курская область улучшила свои показатели и по информационной доступности и открытости, актуализируя необходимые для инвесторов сведения.