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Лента новостей / В регионе

Курская область получила статус «Очень высокий уровень инвестиционной привлекательности»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» обновило традиционный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Курская область получила статус А-2 «Очень высокий уровень инвестиционной привлекательности», аналогичный присвоен только 10 регионам страны.

Если брать положение среди регионов ЦФО, то, кроме Москвы с рейтингом А-1, рейтинг А-2 наряду с Курской областью присвоен только Московской, Белгородской, Воронежской и Орловской областям. При этом позади остались такие традиционные лидеры экономических рейтингов, как Липецкая, Калужская и Ярославские области.

Эксперты отметили, что Курская область улучшила свои показатели и по информационной доступности и открытости, актуализируя необходимые для инвесторов сведения.
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