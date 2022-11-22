Курская область получила статус «Очень высокий уровень инвестиционной привлекательности»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» обновило традиционный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов.

Курская область получила статус А-2 «Очень высокий уровень инвестиционной привлекательности», аналогичный присвоен только 10 регионам страны.Если брать положение среди регионов ЦФО, то, кроме Москвы с рейтингом А-1, рейтинг А-2 наряду с Курской областью присвоен только Московской, Белгородской, Воронежской и Орловской областям. При этом позади остались такие традиционные лидеры экономических рейтингов, как Липецкая, Калужская и Ярославские области.Эксперты отметили, что Курская область улучшила свои показатели и по информационной доступности и открытости, актуализируя необходимые для инвесторов сведения.