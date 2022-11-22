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Курянам предлагают сделать новогодние ретро-игрушки

Куряне могут принять участие в новогоднем конкурсе семейного творчества «Мастерская Деда Мороза».
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Организаторы конкурса предложили ребятам и их родителям создать своими руками игрушки, стилизованные под елочные украшения военного и послевоенного времени или посвященные Победе в Великой  Отечественной войне.

До 20 декабря поделку можно принести в музей, отправить по почте или прислать фотографии самой игрушки и процесса ее изготовления.

Жюри выберет лучшие работы, оценивая креативность замысла, соответствие тематике конкурса, оригинальность работы. На сайте Музея Победы будет создана виртуальная выставка работ, присланных на конкурс, и в новогодние каникулы все желающие смогут проголосовать за понравившиеся игрушки. Авторы, набравшие наибольшее количество голосов, получат приз зрительских симпатий.
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