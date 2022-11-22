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Лента новостей / В регионе

Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии изучали 10 образцов майонеза провансаль

В течение полутора недель эксперты Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области изучали 10 образцов майонеза провансаль, изготовленных по ГОСТу.
Фото с официального сайта "КУРСКОЕ КАЧЕСТВО - КАЧЕСТВО ЖИЗНИ"

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Успешно прошли лабораторные испытания и признаны соответствующими нормативной документации и всем заявленным характеристикам 9 образцов. Ознакомиться с названиями можно по ссылке http://kurskoekachestvo.ru/meropriyatiya/smotry-kachestva/478-proverka-kachestva-majoneza.html.

 Итоги направляют производителям и торговым сетям – они корректируют работу с поставщиками. Результаты также отсылают в территориальные управления Роспотребнадзора, где принимают решения о санкциях.
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