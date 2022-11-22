Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии изучали 10 образцов майонеза провансаль

В течение полутора недель эксперты Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области изучали 10 образцов майонеза провансаль, изготовленных по ГОСТу.

Фото с официального сайта "КУРСКОЕ КАЧЕСТВО - КАЧЕСТВО ЖИЗНИ"