В Курск вернутся платные парковки
Мэр Курска Игорь Куцак решил вернуть практику взимания платы с автомобилистов, паркующихся на улицах областного центра.
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"
Как пишет Телекомпания «ТАКТ»: сначала мэр высказался о готовности принять на баланс муниципалитета уцелевшие паркоматы, проанализировать вместе с дорожниками схему введения коммерческих парковок на улицах Курска. А накануне в социальных сетях Куцак заявил, что уже известны места размещения платных парковок. 410 из общих 1120 парковочных мест будут оборудованы по следующим адресам: Вокзальная, 1; Красная площадь, 4, 6, 8; Урицкого, 6; Дзержинского, 2; Верхняя Луговая, 2, 13, 13А; Сосновская, 1, 5, 13, 29.
Сейчас ведётся работа по подготовке нормативных документов и отрабатывается взаимодействие СМЭПа Курска и Госавтоинспекции.