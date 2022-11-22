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В Курск вернутся платные парковки

Мэр Курска Игорь Куцак решил вернуть практику взимания платы с автомобилистов, паркующихся  на улицах областного центра. 
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

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Ранее платные парковки подверглись жёсткой критике со стороны руководства региона. Однако с приходом к власти Игоря Куцака тема платных парковок вновь зазвучала в стенах городской администрации. 

Как пишет Телекомпания «ТАКТ»: сначала мэр высказался о готовности принять на баланс муниципалитета уцелевшие паркоматы, проанализировать вместе с дорожниками схему введения коммерческих парковок на улицах Курска. А накануне в социальных сетях Куцак заявил, что уже известны места размещения платных парковок. 410 из общих 1120 парковочных мест будут оборудованы по следующим адресам: Вокзальная, 1; Красная площадь, 4, 6, 8; Урицкого, 6; Дзержинского, 2; Верхняя Луговая, 2, 13, 13А; Сосновская, 1, 5, 13, 29.

 Сейчас ведётся работа по подготовке нормативных документов и отрабатывается взаимодействие СМЭПа Курска и Госавтоинспекции.

 
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