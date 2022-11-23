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В Суджанском районе продлено дистанционное обучение

В Суджанском районе по решению антитеррористической комиссии во всех образовательных организациях до 25 ноября продлено дистанционное обучение.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Ещё в 4 приграничных районах – Рыльском, Хомутовском, Кореневском и Беловском – на дистанционном обучении остаются школы в 10-километровой зоне. Это 12 школ и 5 филиалов, в них учатся 911 детей.

Также дистанционный формат действует в 3 учреждениях СПО и 3 филиалах, где проходят обучение свыше 1 600 студентов.
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