В Суджанском районе продлено дистанционное обучение

В Суджанском районе по решению антитеррористической комиссии во всех образовательных организациях до 25 ноября продлено дистанционное обучение.

В Глушковском районе принято решение на дистанционке оставить 3 школы и 3 филиала.Ещё в 4 приграничных районах – Рыльском, Хомутовском, Кореневском и Беловском – на дистанционном обучении остаются школы в 10-километровой зоне. Это 12 школ и 5 филиалов, в них учатся 911 детей.Также дистанционный формат действует в 3 учреждениях СПО и 3 филиалах, где проходят обучение свыше 1 600 студентов.