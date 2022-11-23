Продолжается ликвидации последствий непогоды и восстановление электроснабжения

Энергетики уже выполнили работы на 46 воздушных линиях 10 кВ, тем самым восстановили электроснабжение в домах свыше 10 тысяч жителей области.

В настоящее время по линиям 10 кВ полностью запитаны потребители в Обоянском, Льговском, Рыльском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Пристенском и Солнцевском районах. Специалисты продолжают работы по единичным заявкам людей.Ещё фиксируются отключения в 7 районах Курской области: Мантуровском, Курском, Касторенском, Горшеченском, Щигровском, Тимском и Советском.Работы продолжаются в круглосуточном режиме и не закончатся, пока электроснабжение жителей региона не будет полностью восстановлено.