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Лента новостей / В регионе

ПАО "Квадра" сообщила о восстановлении движения по улице Ленина

По сообщению курского филиала ПАО "Квадра", затянувшаяся реконструкция тепломагистрали на ул. Ленина должна завершиться уже к пятнице 25 ноября.
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

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