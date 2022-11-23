«Телекомпания «ТАКТ»: в этот же день планируется полностью восстановить движение транспорта по всем полосам главной городской артерии.Как пишет
Сейчас дорожники заканчивают восстановление асфальтового покрытия дороги после технологических разрытий.
Монтажники за три месяца справились с задачей, под которую отводилось почти два года.
ПАО "Квадра" сообщила о восстановлении движения по улице Ленина
По сообщению курского филиала ПАО "Квадра", затянувшаяся реконструкция тепломагистрали на ул. Ленина должна завершиться уже к пятнице 25 ноября.
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"