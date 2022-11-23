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Департамент Снов
23 ноября 2022
ДЕПАРТАМЕНТ СНОВ 22.11.2022
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Новая музыка
Alice Merton ''Blurry''
Years & Years ''100% Pure Love''
TattooIN ''По Спирали''
Italoconnection ''Right On Target''
Lena ''Looking For Love''
ТАЕТ ''Фэнтэзи''
Richard Marx ''Only A Memory''
Los Colognes ''Ballad Of a Straw Man''
Tensnake ''How Will I Know''
Stereophonics ''Do Ya Feel My Love?''
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Председатель комитета городского хозяйства рассказал о планах на следующий год
Вчера, 12:53
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ПАО "Квадра" сообщила о восстановлении движения по улице Ленина
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Куряне получают компенсационные выплаты от повреждения во время урагана
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Продолжается ликвидации последствий непогоды и восстановление электроснабжения
23 ноября 2022
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