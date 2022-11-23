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Лента новостей / В регионе

Председатель комитета городского хозяйства рассказал о планах на следующий год

Председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Меркулов рассказал о работе ведомства в этом году и о планах на следующий год.

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Так, в 61 городском парке и сквере проводятся работы по уборке мусора, снега и наледи зимой, летом производится покос травы, покраска, ремонт садовой мебели и оборудования детских площадок.

Помимо этого, ведутся работы по удалению аварийных, сухих, упавших деревьев на улицах города.

В планах на следующий год — выполнить благоустройство шести общественных территорий: парк Героев Гражданской войны, сквер по ул. Станционной, сквер на пл. Рокоссовского, лесопарковая зона по проспекту Вячеслава Клыкова — второй этап, парк на пересечении улиц Союзной и Куйбышева, а также сквер «Спортивный» и 30 дворовых территорий.
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