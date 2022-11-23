Председатель комитета городского хозяйства рассказал о планах на следующий год

Председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Меркулов рассказал о работе ведомства в этом году и о планах на следующий год.

Так, в 61 городском парке и сквере проводятся работы по уборке мусора, снега и наледи зимой, летом производится покос травы, покраска, ремонт садовой мебели и оборудования детских площадок.Помимо этого, ведутся работы по удалению аварийных, сухих, упавших деревьев на улицах города.В планах на следующий год — выполнить благоустройство шести общественных территорий: парк Героев Гражданской войны, сквер по ул. Станционной, сквер на пл. Рокоссовского, лесопарковая зона по проспекту Вячеслава Клыкова — второй этап, парк на пересечении улиц Союзной и Куйбышева, а также сквер «Спортивный» и 30 дворовых территорий.