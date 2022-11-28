Туристско-информационный центр стал победителем российской премии

Туристско-информационный центр Курской области стал победителем ведущей российской премии Russian Business Travel & MICE Award.

Мероприятие проводится среди лучших компаний сферы делового туризма и MICE.В течение трех месяцев на сайте премии проходило открытое онлайн-голосование. В нем было заявлено 355 участников, представляющих почти все регионы страны по разным направлениям. Победителей определял совет из 100 экспертов.Туристско-информационный центр Курской области победил в номинации «Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для Business Travel». В ней участвовал 21 претендент.