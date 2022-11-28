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Лента новостей / В регионе

С 2023 года в общественном транспорте региона будет действовать льготный проезд

С 1 января 2023 года воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте в новых автобусах по маршрутам №41, 46, 50 можно будет по Карте жителя Курской области.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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В дальнейшем с апреля 2023 года по Карте жителя Курской области будет предоставляться льготный проезд в общественном транспорте по всем маршрутам.

Это единая карта национальной платёжной системы «МИР», которая объединяет платёжную, социальную, транспортную и карту лояльности торговых сетей и аптек.

Зарегистрировать ранее выданную банковскую карту как Карту жителя Курской области можно во всех филиалах МФЦ региона, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Также это можно сделать на сайте карта46.рф, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете с помощью портала госуслуг, добавить банковскую карту национальной платежной системы «МИР», подтвердить, что вы являетесь владельцем банковской карты, в любом отделении МФЦ.
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