Опубликован список предприятий перепрофилированных для нужд армии

На главной странице сайта Регионального центра инжиниринга rci46.ru доступен список предприятий, которые перепрофилировали производство для нужд специальной военной операции.

Предприятия изготавливают одежду и обувь, спальные мешки, рюкзаки, печки-буржуйки и другое. Реестр изделий постоянно обновляется.В списке указано название компании, есть контактные данные и предельный суточный объем производства.Перечень позволяет региональным и муниципальным органам власти более оперативно производить закупки для обеспечения наших бойцов всем необходимым.Кроме того, комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области через Региональный центр инжиниринга готов оказать содействие в организации производства продукции для военных.