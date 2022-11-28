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Опубликован список предприятий перепрофилированных для нужд армии

На главной странице сайта Регионального центра инжиниринга rci46.ru доступен список предприятий, которые перепрофилировали производство для нужд специальной военной операции.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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Предприятия изготавливают одежду и обувь, спальные мешки, рюкзаки, печки-буржуйки и другое. Реестр изделий постоянно обновляется.

В списке указано название компании, есть контактные данные и предельный суточный объем производства.
Перечень позволяет региональным и муниципальным органам власти более оперативно производить закупки для обеспечения наших бойцов всем необходимым.

Кроме того, комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области через Региональный центр инжиниринга готов оказать содействие в организации производства продукции для военных.
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