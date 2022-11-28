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Курск и районы области не будут украшать новой новогодней атрибутикой

В этом году Курск и районы области в целях экономии не будут украшать новой новогодней атрибутикой в преддверии праздников.

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Инсталляции и украшения прошлого года украсят город. Это обсудил на оперативном совещании с подчинёнными губернатор Роман Старовойт.

Он также добавил, что внимание следует уделить юным курянам, особенно детям из семей участников специальной военной операции. Для них будут организованы новогодние представления в районах и в Курске.

При этом никаких корпоративов в преддверии Нового года ни у сотрудников администрации, ни у работников подведомственных организаций не запланировано, подчеркнул глава региона.
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