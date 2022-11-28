В Курске до конца года модернизируют светофоры

Модернизация коснется объектов, расположенных на пересечении улицы Радищева с улицами Павлова, Гоголя, Садовой, Ватутина, Золотой и Кирова.

На центральных улицах Курска за последних два года уже обновлено 32 светофорных объекта. Для регулирования транспортных потоков на более загруженных участках автомобильных дорог города 14 светофоров оснастили адаптивным режимом управления.Информацию об интенсивности дорожного движения и средней скорости транспортных средств собирают специальные датчики детектирования транспорта. По цепочке данные поступают всем светофорам, подключенным к адаптивному управлению. Таким образом, преимущество проезда на разрешающий сигнал светофора предоставляется более загруженным участкам дорог.