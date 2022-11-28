В Курске до конца года модернизируют светофоры
Модернизация коснется объектов, расположенных на пересечении улицы Радищева с улицами Павлова, Гоголя, Садовой, Ватутина, Золотой и Кирова.
Информацию об интенсивности дорожного движения и средней скорости транспортных средств собирают специальные датчики детектирования транспорта. По цепочке данные поступают всем светофорам, подключенным к адаптивному управлению. Таким образом, преимущество проезда на разрешающий сигнал светофора предоставляется более загруженным участкам дорог.