3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата
Накануне Дня Неизвестного солдата, 2 декабря, пройдёт Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».
3 декабря во Дворце пионеров и школьников города состоится урок мужества «Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал», в Доме детского творчества Железнодорожного округа — акция «Не ищите меня среди списков погибших», в доме искусств «Ритм» для ребят пройдет патриотический час «Есть мужество, доступное немногим». Кроме того, в детско-юношеском центре «Оберег» для юных курян проведут литературный марафон, а в Центре детского творчества — военно-спортивную игру «Зарница».