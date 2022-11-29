3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата

Накануне Дня Неизвестного солдата, 2 декабря, пройдёт Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Куряне смогут проверить свои знания на площадках 60 общеобразовательных организаций города. Тест состоит из 40 вопросов, которые подготовили ученые Военного университета Министерства обороны РФ. В этом году были добавлены вопросы о работниках тыла, а также о подвигах молодых людей, учителей, женщин и врачей.3 декабря во Дворце пионеров и школьников города состоится урок мужества «Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал», в Доме детского творчества Железнодорожного округа — акция «Не ищите меня среди списков погибших», в доме искусств «Ритм» для ребят пройдет патриотический час «Есть мужество, доступное немногим». Кроме того, в детско-юношеском центре «Оберег» для юных курян проведут литературный марафон, а в Центре детского творчества — военно-спортивную игру «Зарница».