В Курской области в течение 10 дней пройдет социальная акция

С 1 по 10 декабря в Курской области пройдет социальная акция «Декада инвалидов», направленная на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках акции в учреждениях, подведомственных областному комитету по культуре, будут организованы мероприятия для этой категории граждан.● 1 декабря в Курской областной библиотеке для детей и юношества пройдёт познавательно-игровая программа «Мы вместе» для воспитанников Курской школы «Ступени».● 2 декабря в Курском государственном музее археологии состоится выставка «Прочти историю руками» для людей, имеющих проблемы со зрением.● 3 декабря специалисты областного краеведческого музея вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках беседы «О важности милосердия в современном мире» ответят на вопросы о ключевых жизненных ценностях и милосердии.Также в период Декады инвалидов культурные мероприятия пройдут и в районах области, а в специальных образовательных учреждениях Курска организуют выступления артистов с выездными программами.