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Добровольцы и мобилизованные куряне освобождены от уплаты транспортного налога

Добровольцы и мобилизованные куряне освобождены от уплаты транспортного налога
за налоговый период 2021-2022 годов.

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При наличии в собственности нескольких транспортных средств граждане могут воспользоваться льготой в отношении одного из них по своему выбору.

Кроме того, в этот же закон внесены изменения, касающиеся владельцев автомобилей на газомоторном топливе. Им период действия льготы в виде снижения суммы налога на 30% продлили до 2024 года.

Ранее действие льготы распространялось на налоговый период 2021 года с уплатой авансовых платежей юрлицами в 2021 году и годовых платежей в 2022 году, физлицами – в 2022 году.
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