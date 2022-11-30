Добровольцы и мобилизованные куряне освобождены от уплаты транспортного налога

за налоговый период 2021-2022 годов.

При наличии в собственности нескольких транспортных средств граждане могут воспользоваться льготой в отношении одного из них по своему выбору.Кроме того, в этот же закон внесены изменения, касающиеся владельцев автомобилей на газомоторном топливе. Им период действия льготы в виде снижения суммы налога на 30% продлили до 2024 года.Ранее действие льготы распространялось на налоговый период 2021 года с уплатой авансовых платежей юрлицами в 2021 году и годовых платежей в 2022 году, физлицами – в 2022 году.