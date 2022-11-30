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До открытия мемориала остается 267 дней

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел совещание по вопросу строительства мемориального комплекса «Курская битва».

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В настоящее время осуществляется подготовка площадки для строительства, установлен строительный городок, завезена необходимая техника. В конце января планируется начать работы по обустройству фундамента.
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