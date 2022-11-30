До открытия мемориала остается 267 дней

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел совещание по вопросу строительства мемориального комплекса «Курская битва».

Обсудили итоги конкурса на лучший архитектурно-художественный проект мемориального комплекса, а также ход строительства мемориала.15 ноября Российским военно-историческим обществом были подведены итоги конкурса на лучшее архитектурное решение мемориального комплекса «Курская битва». Большинством голосов лучшим был признан проект Константина Фомина.В настоящее время осуществляется подготовка площадки для строительства, установлен строительный городок, завезена необходимая техника. В конце января планируется начать работы по обустройству фундамента.