До открытия мемориала остается 267 дней
Губернатор Курской области Роман Старовойт провел совещание по вопросу строительства мемориального комплекса «Курская битва».
15 ноября Российским военно-историческим обществом были подведены итоги конкурса на лучшее архитектурное решение мемориального комплекса «Курская битва». Большинством голосов лучшим был признан проект Константина Фомина.
В настоящее время осуществляется подготовка площадки для строительства, установлен строительный городок, завезена необходимая техника. В конце января планируется начать работы по обустройству фундамента.