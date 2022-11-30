Курян приглашают принять участие в обсуждении благоустройства улицы Ленина
Центр компетенций развития городской среды Курской области приглашает курян принять участие в обсуждении предстоящего благоустройства улицы Ленина.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
В декабре начинается цикл мероприятий по соучаствующему проектированию с разными группами населения.
3 декабря активным жителям города предлагают принять участие в полевом исследовании и пройтись с архитекторами по центральной улице города. Это необходимо для выявления проблем и перспектив развития пространства. Сбор в 12:15 около офиса Центра компетенций по адресу ул. Радищева, 66.
Зарегистрироваться для участия можно на странице Центра компетенций в социальной сети «ВКонтакте».