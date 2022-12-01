Для людей с ограниченными возможностями здоровья построят спортивный центр

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел встречу со спортсменами и тренерами по адаптивным видам спорта.

С ними обсудил вопросы создания дополнительных условий, где люди с ограниченными возможностями здоровья смогут проявить себя.Всего в Курской области адаптивными видами спорта занимается более 13 тысяч человек. На базе 309 учреждений ведется физкультурно-оздоровительная работа. Кроме того, регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия.«Мы активно работаем в направлении создания необходимых условий для занятия адаптивными видами спорта. Строительство тренировочного центра для особенных курян призвано помочь в этом. Планируем возвести его рядом со спортивно-концертным комплексом. В следующем году завершим проектирование, а затем займемся определением источника финансирования. Безусловно, это наш приоритет», - сказал Роман Старовойт.