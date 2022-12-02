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В декабре куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь

В течение декабря каждый понедельник на Красной площади города Курска сотрудники Госюрбюро Курской области будут бесплатно консультировать граждан.

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Мобильный офис «Юрмобиль» будет работать с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

 Юридическую помощь и консультацию можно будет получить в том числе по вопросам предоставления льгот по оплате ЖКХ, оформления кредитных каникул для граждан, участвующих в СВО, а также регистрации прав на недвижимость, социальным выплатам и другим.

Свои вопросы экспертам смогут задать:
● инвалиды I, II, III групп;
● ветераны боевых действий;
● дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

 Подобные выезды «Юрмобиля» продолжатся и в районы области.
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