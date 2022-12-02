Губернатор подписана обновленная структура исполнительных органов власти региона

Глава региона Роман Старовойт утвердил обновленную структуру исполнительных органов власти Курской области.

Сейчас она предусматривает 17 министерств, большинство из которых являются правопреемниками ранее существовавших комитетов. В их числе новое ведомство – Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области. Ранее оно было обозначено как министерство туризма.Как и прежде, в структуру включены Председатель Правительства, который также является и первым заместителем Губернатора Курской области, 6 заместителей губернатора и 4 заместителя Председателя Правительства. При этом, согласно последним изменениям, двое из заместителей Председателя Правительства будут возглавлять ведомства с приставками «министр, председатель комитета». Речь идет о руководителях министерства природных ресурсов и комитета региональной безопасности.