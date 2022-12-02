На проспекте Победы будет построен современный ЗАГС

Современный ЗАГС предполагается возвести на проспекте Победы.

Строительство Дворца бракосочетания обсудили на совещании под руководством губернатора Курской области.На территории расположены инженерные сети – перед началом строительства будет проведена геодезическая съемка, снесены незаконные постройки.Возле главного здания будет выполнено благоустройство, разместятся сквер и фонтан с подсветкой – это позволит проводить церемонии и в вечернее время – а также ротонда, парковка и котельная. Ведется разработка проектно-сметной документации, дорабатывается дизайнерское решение интерьеров. Оформление планируется в светлых тонах, предусмотрены несколько залов торжественной регистрации и фуршетные комнаты, будет создан зимний сад.Решается вопрос финансирования: при федеральной поддержке строительство Дворца бракосочетания может начаться уже в следующем году.