  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На проспекте Победы будет построен современный ЗАГС

Современный ЗАГС предполагается возвести на проспекте Победы.

Читайте также

Строительство Дворца бракосочетания обсудили на совещании под руководством губернатора Курской области.
На территории расположены инженерные сети – перед началом строительства будет проведена геодезическая съемка, снесены незаконные постройки.

Возле главного здания будет выполнено благоустройство, разместятся сквер и фонтан с подсветкой – это позволит проводить церемонии и в вечернее время – а также ротонда, парковка и котельная. Ведется разработка проектно-сметной документации, дорабатывается дизайнерское решение интерьеров. Оформление планируется в светлых тонах, предусмотрены несколько залов торжественной регистрации и фуршетные комнаты, будет создан зимний сад.

Решается вопрос финансирования: при федеральной поддержке строительство Дворца бракосочетания может начаться уже в следующем году.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Ограничение движения

Губернатор подписана обновленная структура исполнительных органов власти региона

На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел о Социальном фонде России

Для людей с ограниченными возможностями здоровья построят спортивный центр

С 2 декабря в Суджанском районе все школы переходят на дистанционный обучение

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске