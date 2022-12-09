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Лента новостей / В регионе

В Курской области запретили продажу и запуск фейерверков

Губернатором Курской области принято решение с 12 декабря и до конца января запретить в регионе продажу и запуск фейерверков. 

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«Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется «желтый уровень» террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области.

Рассчитываю на понимание и ответственное отношение жителей региона к нашей общей безопасности. А мы совместно с органами местного самоуправления и федеральными структурами в рамках имеющихся полномочий будем держать этот вопрос на контроле. Предпримем все необходимые меры для реализации установленного запрета» - написал в своем телеграмм канале Роман Старовойт.
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