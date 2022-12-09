В Курской области запретили продажу и запуск фейерверков
Губернатором Курской области принято решение с 12 декабря и до конца января запретить в регионе продажу и запуск фейерверков.
Рассчитываю на понимание и ответственное отношение жителей региона к нашей общей безопасности. А мы совместно с органами местного самоуправления и федеральными структурами в рамках имеющихся полномочий будем держать этот вопрос на контроле. Предпримем все необходимые меры для реализации установленного запрета» - написал в своем телеграмм канале Роман Старовойт.