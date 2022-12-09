РЖД запустит 5 дополнительных маршрутов между Курском и Москвой
Дополнительные поезда свяжут Курск с Москвой в период новогодних и рождественских праздников.
Поезд №217 Москва - Белгород. Отправляется из Курска - 24, 28 и 31 декабря, а также 3, 7 января в 3:53.
Поезд №205 Москва - Белгород. Отправляется из Курска - 31 декабря и 9 января в 9:35.
Поезд №235 Маршрут Москва - Белгород. Отправляется из Курска - 31 декабря в 21:27.
Поезд №206 Белгород - Москва. Отправляется из Курска - 30 декабря и 7 января в 9:49.
Поезд №218 Белгород - Москва. Отправляется из Курска - 28 декабря и 1, 2, 5, 8 января в 18:05.