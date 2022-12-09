РЖД запустит 5 дополнительных маршрутов между Курском и Москвой

Дополнительные поезда свяжут Курск с Москвой в период новогодних и рождественских праздников.

С 24 декабря 2022 года по 9 января 2023 года будут курсировать пять дополнительных пассажирских поездов. Так в период каникул куряне могут съездить в Москву и обратно, купив билеты на дополнительные маршруты железнодорожного сообщения по следующему графику:Поезд №217 Москва - Белгород. Отправляется из Курска - 24, 28 и 31 декабря, а также 3, 7 января в 3:53.Поезд №205 Москва - Белгород. Отправляется из Курска - 31 декабря и 9 января в 9:35.Поезд №235 Маршрут Москва - Белгород. Отправляется из Курска - 31 декабря в 21:27.Поезд №206 Белгород - Москва. Отправляется из Курска - 30 декабря и 7 января в 9:49.Поезд №218 Белгород - Москва. Отправляется из Курска - 28 декабря и 1, 2, 5, 8 января в 18:05.