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РЖД запустит 5 дополнительных маршрутов между Курском и Москвой

Дополнительные поезда свяжут Курск с Москвой в период новогодних и рождественских праздников.

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С 24 декабря 2022 года по 9 января 2023 года будут курсировать пять дополнительных пассажирских поездов. Так в период каникул куряне могут съездить в Москву и обратно, купив билеты на дополнительные маршруты железнодорожного сообщения по следующему графику:

Поезд №217 Москва - Белгород. Отправляется из Курска - 24, 28 и 31 декабря, а также 3, 7 января в 3:53.
Поезд №205 Москва - Белгород. Отправляется из Курска - 31 декабря и 9 января в 9:35.
Поезд №235 Маршрут Москва - Белгород. Отправляется из Курска - 31 декабря в 21:27.
Поезд №206 Белгород - Москва. Отправляется из Курска - 30 декабря и 7 января в 9:49.
Поезд №218 Белгород - Москва. Отправляется из Курска - 28 декабря и 1, 2, 5, 8 января в 18:05.
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