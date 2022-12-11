15 декабря куряне могут получить бесплатную юридическую помощь

15 декабря с 11:00 до 15:00 в МФЦ в торговом центре «МегаГРИНН» сотрудники Госюрбюро Курской области бесплатно проконсультируют граждан.

Также на площади перед торговым центром в это же время будет дежурить и «Юрмобиль».За бесплатной юридической помощью могут обратиться:– инвалиды I, II, III групп;– ветераны боевых действий;– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;– одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет;– беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;– граждане, имеющие трех и более детей;– дети войны;– граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.Кроме того, «Юрмобиль» будет работать каждый понедельник до конца года на Красной площади Курска с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.