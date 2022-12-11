15 декабря куряне могут получить бесплатную юридическую помощь
15 декабря с 11:00 до 15:00 в МФЦ в торговом центре «МегаГРИНН» сотрудники Госюрбюро Курской области бесплатно проконсультируют граждан.
За бесплатной юридической помощью могут обратиться:
– инвалиды I, II, III групп;
– ветераны боевых действий;
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
– одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет;
– беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;
– граждане, имеющие трех и более детей;
– дети войны;
– граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Кроме того, «Юрмобиль» будет работать каждый понедельник до конца года на Красной площади Курска с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.