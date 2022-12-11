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Дети из семей льготных категорий граждан получат подарки

В преддверии Нового года дети из семей льготных категорий граждан получат подарки и билеты на представление.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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С 13 декабря выдача подарков будет организована для юных курян в возрасте до 17 лет включительно из семей добровольцев, военнослужащих батальона «Сейм», граждан, проходящих военную службу по мобилизации, принимающих участие в специальной военной операции.

С 15 декабря подарки начнут выдавать детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Более подробная информация по телефонам: 32-54-30, 32-53-62.
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