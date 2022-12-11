Дети из семей льготных категорий граждан получат подарки
В преддверии Нового года дети из семей льготных категорий граждан получат подарки и билеты на представление.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
С 15 декабря подарки начнут выдавать детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы.
Более подробная информация по телефонам: 32-54-30, 32-53-62.