По 43 муниципальным маршрутам будет действовать льготный проезд
В 2023 году в Курске будет организовано движение по регулируемому тарифу с предоставлением льгот по 43 муниципальным маршрутам.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Все льготные транспортные карты будут заменены на Карту жителя Курской области. Зарегистрировать и активировать Карту жителя можно уже сейчас, с 25 декабря с ее помощью можно будет приобрести льготный билет, а с 1 января осуществлять по ней движение в общественном транспорте. Прежние льготные карты будут действовать до марта включительно, чтобы облегчить плавный процесс перехода. С апреля 2023 года старые карты действовать не будут. Оформить Карту жителя Курской области нужно в МФЦ, для этого нужно иметь с собой паспорт, СНИЛС и банковскую карту МИР.