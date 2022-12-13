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По 43 муниципальным маршрутам будет действовать льготный проезд

В 2023 году в Курске будет организовано движение по регулируемому тарифу с предоставлением льгот по 43 муниципальным маршрутам.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении права льготного проезда гражданам, проживающим в муниципальных образованиях Курской области, полностью или частично расположенных на приграничной территории, – в Беловском, Глушковском, Кореневском, Рыльском и Суджанском районах.

Все льготные транспортные карты будут заменены на Карту жителя Курской области. Зарегистрировать и активировать Карту жителя можно уже сейчас, с 25 декабря с ее помощью можно будет приобрести льготный билет, а с 1 января осуществлять по ней движение в общественном транспорте. Прежние льготные карты будут действовать до марта включительно, чтобы облегчить плавный процесс перехода. С апреля 2023 года старые карты действовать не будут. Оформить Карту жителя Курской области нужно в МФЦ, для этого нужно иметь с собой паспорт, СНИЛС и банковскую карту МИР.
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