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На Курской АЭС-2 установлен купол внутренней защитной оболочки

В реакторном здании энергоблока №2 Курской АЭС-2 в проектное положение установлена верхняя часть купола, или так называемая тюбетейка.
Фото пресс-службы Курской АЭС

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Конструкцию массой 256 тонн и диаметром 36 метров смонтировали на отметке 51,5 метра. Теперь высота реакторного здания составляет 61,7 метра.

Монтажные работы по установке купола проводились в два этапа. Ранее, 8 декабря, была установлена его нижняя часть весом около 220 тонн.

Две купольные части внутренней защитной оболочки имеют конструктивные отличия от нижележащих ярусов: они укрупнялись в кольцо на строительной площадке, после чего выполнялся монтаж уже готовой металлоконструкции.
Как только оба яруса купольной части оболочки заварят между собой, начнется бетонирование купола. Эти работы планируют выполнить в марте следующего года.

Внутренняя защитная оболочка – один из важнейших элементов системы безопасности энергоблока, обеспечивающий надежную защиту окружающей среды.
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