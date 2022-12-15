На Курской АЭС-2 установлен купол внутренней защитной оболочки
В реакторном здании энергоблока №2 Курской АЭС-2 в проектное положение установлена верхняя часть купола, или так называемая тюбетейка.
Фото пресс-службы Курской АЭС
Монтажные работы по установке купола проводились в два этапа. Ранее, 8 декабря, была установлена его нижняя часть весом около 220 тонн.
Две купольные части внутренней защитной оболочки имеют конструктивные отличия от нижележащих ярусов: они укрупнялись в кольцо на строительной площадке, после чего выполнялся монтаж уже готовой металлоконструкции.
Как только оба яруса купольной части оболочки заварят между собой, начнется бетонирование купола. Эти работы планируют выполнить в марте следующего года.
Внутренняя защитная оболочка – один из важнейших элементов системы безопасности энергоблока, обеспечивающий надежную защиту окружающей среды.