На Курской АЭС-2 установлен купол внутренней защитной оболочки

В реакторном здании энергоблока №2 Курской АЭС-2 в проектное положение установлена верхняя часть купола, или так называемая тюбетейка.

Конструкцию массой 256 тонн и диаметром 36 метров смонтировали на отметке 51,5 метра. Теперь высота реакторного здания составляет 61,7 метра.Монтажные работы по установке купола проводились в два этапа. Ранее, 8 декабря, была установлена его нижняя часть весом около 220 тонн.Две купольные части внутренней защитной оболочки имеют конструктивные отличия от нижележащих ярусов: они укрупнялись в кольцо на строительной площадке, после чего выполнялся монтаж уже готовой металлоконструкции.Как только оба яруса купольной части оболочки заварят между собой, начнется бетонирование купола. Эти работы планируют выполнить в марте следующего года.Внутренняя защитная оболочка – один из важнейших элементов системы безопасности энергоблока, обеспечивающий надежную защиту окружающей среды.